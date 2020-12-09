Закони про підтримку бізнесу на карантині опублікували в "Голосі України": завтра вони набувають чинності

Закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським, опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

Закони оприлюднено на сайті видання, передає Цензор.НЕТ.

Закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 передбачає надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок запровадження карантину, і фізичним особам-підприємцям, які втратили частину доходу внаслідок карантину.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менш ніж за три місяці до набуття чинності цього закону; якщо в 2020 році сплатили ЄСВ за себе менш ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантин.

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Крім того, документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності закону) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку із запровадженням карантину.

Розмір допомоги розраховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

Також закон передбачає одноразову компенсацію суб'єктам господарювання з метою відшкодування витрат, зазнаних через сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ за розрахунками останніх 10 місяців.

Компенсації отримають ті компанії, які постраждають від запровадження карантину. Однак компенсація не надаватиметься, якщо із ЄСВ є заборгованість.

Крім того, закон передбачає продовження дії ліцензій компаніям на продаж алкоголю в період карантину, а також протягом трьох місяців після його закінчення. Документам дозвільного характеру подовжують дію на період карантину та протягом трьох місяців після його закінчення. Продовжується і термін дії договорів оренди державного та комунального майна, які закінчуються в період карантину, і протягом одного місяця з дня його закінчення.

Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19 передбачає низку податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину.

Зокрема, списується податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за всіма податками та зборами не перевищує 3060 грн.

Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.

Також до 29 грудня 2021 року відтерміновано погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб, що в загальній сумі не перевищує 6800 грн.

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Закон "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" розширює перелік напрямків, за якими можуть використовуватися кошти Фонду з боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Зокрема, цими коштами може фінансуватися: одноразова матеріальна допомога громадянам у разі посилення карантину; матеріальна допомога бізнесу для збереження робочих місць; одноразова компенсація бізнесу для сплати ЄСВ за найманих працівників.

Усі три закони набувають чинності наступного дня після опублікування.