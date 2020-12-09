Шахтарі страйкують на Волині, у Львівській та Донецькій областях, - Волинець

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що гірники кількох шахт Волині, Львівщини та Донеччини припинили роботу, вимагаючи погашення заборгованості із заробітної плати.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Волинець повідомив, що м. Нововолинську гірники 2 зміни шахти "Бужанська" зі вчорашнього дня залишаються під землею – відмовляються виїхати з шахти. Також на шахті "№ 9 Нововолинська" працівники першої зміни відмовилися спускатися в шахту і організовано просуваються в бік будівлі адміністрації об'єднання ДП "Волиньвугілля".

Крім того, на Львівщині 75 гірників третьої зміни шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" спустилися в шахту, але відмовляються приступати до роботи.

На Донеччині з минулого тижня протестують гірники шахти "Україна" (ДП "Селідоввугілля"). Також на шахті "Капітальна" в м. Мирнограді шахтарі остаточно припинили всі роботи. В даний момент перекривають дорогу в центральній частині міста, в районі будівлі міської ради.

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Крім того, за словами Волинця, в Києві біля будівлі Кабінету Міністрів сьогодні проходить акція протесту працівників ДП ​​"Східний гірничо-збагачувальний комбінат" з вимогами погасити 143 млн грн заборгованості із заробітної плати перед працівниками ДП "Схід ГЗК", відновити повноцінну роботу підприємства.