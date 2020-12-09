Увімкнув газ, різав вени і намагався накласти на себе руки: Патрульні запобігли вибуху будинку в Одесі

В Одесі чоловік погрожував підірвати будинок, увімкнувши газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Одеської області.

Вчора, близько 21:00, екіпаж отримав виклик про запах газу і сімейний конфлікт. Заявниця пояснила, що її співмешканець закрився на кухні, включив газ і погрожує всіх підірвати. Подія сталася в одному з будинків Малиновського району міста.

Прибувши на місце, патрульні відчули сильний запах газу і відразу викликали необхідну службу. Після довгих умовлянь чоловік вийшов з приміщення. На ньому сліди крові і порізи на руках і обличчі. Жінка розповіла, що він намагався накласти на себе руки, перерізавши склом вени.

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Громадянин поводився неадекватно, погрожував оточуючим фізичною розправою шляхом спалення і вбивством. З огляду на неадекватний і збуджений стан чоловіка, інспектори поліції були змушені застосувати до нього наручники, щоб він не завдав шкоди собі та оточенню.

На місці працювали служба газу і ДСНС. Чоловіка передали лікарям.