Хомчак пояснив, чому на Донбасі неможливе військове розв’язання: Втрати обчислюватимуться чотиризначними цифрами. Ми готові до цього?
Військового розв’язання питання на Донбасі немає. Військове вирішення неможливо з багатьох причин. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.
"У цьому контексті ще раз хочу висловити не лише свою думку, а й обґрунтовану позицію Генштабу, експертів: суто військового вирішення питання на Донбасі немає. Військове розв’язання неможливе з багатьох причин", - заявив Хомчак
Він пояснив, що в такому випадку, по-перше, Україну можуть звинуватити в порушенні міжнародного гуманітарного права в частині ведення військових дій на території густонаселених районів.
"Ви знаєте, що таке Донбас. Коли один населений пункт переходить в інший. Якщо почати там активні бойові дії, буде чимало жертв серед цивільного населення", - зазначив він.
"По-друге, будуть серйозні втрати і серед військових. Їх будуть обчислювати трьох-чотиризначні цифрами у разі просування вглиб окупованих територій. Ми готові до цього?", - задався питанням Хомчак.
Також він зазначив, що треба не забувати, що у Росії є значно більше ресурсів.
При цьому він зазначив, що українське військо має бути готове до будь-якого розвитку подій, має бути навченим не тільки ефективно тримати оборону, а й уміло вести наступальні дії.
"Серед головних завдань — забезпечення готовності органів військового управління, військових частин до виконання завдань з відсічі широкомасштабної збройної агресії на суші, у повітрі й на морі з будь-якого напрямку, готовності до відновлення територіальної цілісності держави з удосконаленням способів ведення оборонних і стабілізаційних дій, до ведення наступальних дій, зокрема, на урбанізованій місцевості", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.