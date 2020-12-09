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Хомчак пояснив, чому на Донбасі неможливе військове розв’язання: Втрати обчислюватимуться чотиризначними цифрами. Ми готові до цього?

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Хомчак пояснив, чому на Донбасі неможливе військове розв’язання: Втрати обчислюватимуться чотиризначними цифрами. Ми готові до цього?
Якщо на Донбасі почати активні бойові дії, буде чимало жертв серед цивільного населення, пояснив Хомчак.

Військового розв’язання питання на Донбасі немає. Військове вирішення неможливо з багатьох причин. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому контексті ще раз хочу висловити не лише свою думку, а й обґрунтовану позицію Генштабу, експертів: суто військового вирішення питання на Донбасі немає. Військове розв’язання неможливе з багатьох причин", - заявив Хомчак

Він пояснив, що в такому випадку, по-перше, Україну можуть звинуватити в порушенні міжнародного гуманітарного права в частині ведення військових дій на території густонаселених районів.

"Ви знаєте, що таке Донбас. Коли один населений пункт переходить в інший. Якщо почати там активні бойові дії, буде чимало жертв серед цивільного населення", - зазначив він.

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"По-друге, будуть серйозні втрати і серед військових. Їх будуть обчислювати трьох-чотиризначні цифрами у разі просування вглиб окупованих територій. Ми готові до цього?", - задався питанням Хомчак.

Також він зазначив, що треба не забувати, що у Росії є значно більше ресурсів.

При цьому він зазначив, що українське військо має бути готове до будь-якого розвитку подій, має бути навченим не тільки ефективно тримати оборону, а й уміло вести наступальні дії.

"Серед головних завдань — забезпечення готовності органів військового управління, військових частин до виконання завдань з відсічі широкомасштабної збройної агресії на суші, у повітрі й на морі з будь-якого напрямку, готовності до відновлення територіальної цілісності держави з удосконаленням способів ведення оборонних і стабілізаційних дій, до ведення наступальних дій, зокрема, на урбанізованій місцевості", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Ярема Стогін
    Військовий не повинен так казати. Військові мають бути готовоми до військового вирішення питання. Таке можуть казати політики, дипломати, депутати... коли таке каже воєнначальник - він боягуз і, ймовірніше зрадник. Такого треба гнати сраним віником.
  • Ksenia VB
    Ми готові.
    А ти поведеш військо в бій. І підеш в першому ешелоні піхоти. Якщо не готовий, то вали з посади. Ти не офіцер, а ЛАЙНО.
  • Герхард
    Хомчак, нарушивший присягу, сбежавший с поля боя в Иловайске, бросивший своих подчиненных и табельное оружие, рассказывает про невозможность (нежелание) защищать Украину.

    Наверное мы этого заслужили...
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