Рада має визначитися щодо "формули Штайнмаєра", - Кравчук

Верховна Рада має визначитися щодо імплементації "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву в коментарі УНН зробив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Я думаю, у цьому разі Верховна Рада, я про це говорив на засіданні нашої делегації в ТКГ, там є представники Верховної Ради, голови комітетів, говорив з деякими народними депутатами зі "Слуги народу", що Верховна Рада має визначитися щодо "формули Штайнмаєра". Тому що була в Мінську офіційна заява про те, що ми погоджуємось із такою формулою, і це було предметом обговорення у "Нормандському форматі", - сказав Кравчук.

"Рада має визначитися, це для мене абсолютно зрозуміло. Якщо ні – то нехай пояснять народу, політичній еліті, журналістам, чому ні. Я допускаю, що може бути "ні", але треба пояснити, аргументувати, а не просто вдавати, що нічого не відбувається. Цим ми наражаємося на відповідну протидію, і наші можливості впливу зменшуються", - додав голова української делегації.

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Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої "формули Штайнмайєра" в українське законодавство.

Як відомо, ухвалений 12 грудня 2019 року Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" залишається чинним до 31 грудня 2020 року. Так звана "формула Штайнмаєра" визначає порядок імплементації Комплексу заходів з виконання Мінського протоколу, включно з умовами проведення виборів в ОРДЛО.

Українська сторона наполягає на можливості таких виборів за міжнародними стандартами і під контролем ОБСЄ лише після повного виведення російських військ, відновлення контролю над українсько-російським кордоном та затвердження конституційного ладу України на Донбасі.