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"Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам. ІНФОГРАФІКА

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Державний концерн "Укроборонпром" завершує виконання своїх контрактів у межах Державного оборонного замовлення на 2020 рік. На цей момент виконано 99% контрактів.

Про це повідомив директор з активів концерну Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Попри затримку у фінансуванні на понад 3 місяці, пізню контрактацію підприємств, яка розпочалась лише у ІІ кварталі поточного року, а також обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу й карантинними заходами, на кінець року очікується 100% виконання плану за державним оборонним замовленням", - написав Найєм.

Він повідомив, що до кінця 2020 року очікується укладання державних контрактів з Міноборони ще на 6,5 млрд грн із термінами їх виконання у 2021 році.

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Найєм також зазначив, що цього року підприємства "Укроборонпрому" виконують 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів – 10%, та приватних виробників – 54%.

Укроборонпром виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам 01
Укроборонпром виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам 02
Укроборонпром виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам 03

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Укроборонпром виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам 04

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Мустафа Внайом готовил этот лживый слайд за 270 000 грн в месяц..
  • Анатолий К 65c6a92d
    Брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Хіба, що помиту і покрашену техніку вони врахували, як відремонтовану.
  • Алекс Мышкевич
    Вільхи зробили 80 штук і кажуть досить,
    Нептуна немає,
    Богдану вже рік не випробовують.....
    а заказ виконано на 99% !!!!
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