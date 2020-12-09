"Укроборонпром" виконав 99% контрактів у межах ДОЗ на 2020 рік: 3950 одиниць техніки передано замовникам. ІНФОГРАФІКА

Державний концерн "Укроборонпром" завершує виконання своїх контрактів у межах Державного оборонного замовлення на 2020 рік. На цей момент виконано 99% контрактів.

Про це повідомив директор з активів концерну Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Попри затримку у фінансуванні на понад 3 місяці, пізню контрактацію підприємств, яка розпочалась лише у ІІ кварталі поточного року, а також обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу й карантинними заходами, на кінець року очікується 100% виконання плану за державним оборонним замовленням", - написав Найєм.



Він повідомив, що до кінця 2020 року очікується укладання державних контрактів з Міноборони ще на 6,5 млрд грн із термінами їх виконання у 2021 році.

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Найєм також зазначив, що цього року підприємства "Укроборонпрому" виконують 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів – 10%, та приватних виробників – 54%.







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