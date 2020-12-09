За добу від коронавірусу померли 34 жителі столиці, одужали - 636, виявили 1 728 нових випадків, - Кличко

На сьогодні в Києві виявили 84 538 випадків коронавірусної інфекції.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу виявили ще 1 728 інфікованих. 34 людини померли. Всього за період пандемії в столиці 1 498 летальних випадків від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 84 538", - сказав Кличко.

Серед захворілих: 983 жінки віком від 18 до 90 років і 71 дівчинка від двох до 17 років. А також 611 чоловіків віком від 18 до 88 років і 63 хлопчики від двох місяців до 17 років. Захворів в тому числі і 71 медик.

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У лікарні столиці госпіталізували 127 пацієнтів. Це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу - 636 осіб. Всього коронавірус побороли 26 403 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 300, Деснянському - 260, Дніпровському районі - 245 випадків.