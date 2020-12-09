Новини

Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк

8 29820
Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк
У Раді Європи Росія намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", але ця спроба була підтримана лише однією делегацією - самою Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

"Росія зазнала нищівної поразки в Раді Європи: спроба звинуватити Україну в "неонацизмі" була підтримана ... однією делегацією - самою Росією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу оприлюднила рішення продовжити ще на рік, до 23 червня 2021 року, санкції проти Росії, запроваджені ЄС після окупації Криму.

Також читайте: У Раді Європи стурбовані незавершеним розслідуванням убивства Гонгадзе

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • wake up-UA
    Россия в Совете Европы пыталась обвинить Украину в "неонацизме", - посол Киева в СЕ Тарасюк - Цензор.НЕТ 259
  • Taras Klunyk
    Неонацисты это скорее русские, чем украинцы. Это же они рассказывают что украинской нации не существует, что нас придумал Ленин, и тому подобный бред
  • Alex Ziland
    Нееее, жиденько обосралась. Беги к своему хозяину Куйлу, постираешь его обосранные портки, на флакон стекломоя заработаешь. Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7792 Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7792 Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7792
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини