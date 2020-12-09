Росія в Раді Європи намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", - посол Києва у РЄ Тарасюк
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У Раді Європи Росія намагалася звинуватити Україну в "неонацизмі", але ця спроба була підтримана лише однією делегацією - самою Росією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.
"Росія зазнала нищівної поразки в Раді Європи: спроба звинуватити Україну в "неонацизмі" була підтримана ... однією делегацією - самою Росією", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу оприлюднила рішення продовжити ще на рік, до 23 червня 2021 року, санкції проти Росії, запроваджені ЄС після окупації Криму.