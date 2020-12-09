У Данії громадянину РФ висунули обвинувачення в шпигунстві: передавав російській розвідці інформацію про енергетичні технології
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Прокуратура Данії висунула обвинувачення в шпигунстві громадянинові РФ, який живе в цій країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Обвинувачений перебуває під вартою з початку липня.
Зазначена особа підозрюється в передачі російській розвідці інформації, зокрема про данські енергетичні технології. Вважається, що він отримував плату за надану інформацію.
Приводом для арешту, який відбувся в липні, стало велике розслідування Поліцейської розвідувальної служби (PET).
Обвинувачення вимагатиме, щоб обвинувачений був засуджений до тюремного ув'язнення і депортований з Данії.
Як очікується, справа росіянина буде вестися за зачиненими дверима.