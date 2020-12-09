Пожежа в історичній будівлі в центрі Полтави: одна людина загинула, поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТОрепортаж

Поліція Полтави відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в історичній будівлі в центрі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

"У поліцію міста Полтави 9 грудня близько 4 ранку, від працівників Державної служби надзвичайних ситуацій надійшла інформація про пожежу в історичній будівлі, розташованій по вулиці Соборності, 31", - сказано в повідомленні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Полтави і патрульні поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху та організують об'їзд місця пожежі.

Зазначається, що під час гасіння пожежі в приміщенні було виявлено тіло людини. Поліція встановлює особу і обставини загибелі.

За цим фактом слідчим Полтавського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікаційними ознаками частини 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило матеріальну шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.



Фото: сайт Нацполіції