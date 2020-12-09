Пєсков не бачить перспектив для зустрічі "нормандської четвірки": Ситуація важка, немає субстанції, за яку можна зачепитися

Ситуація з виконанням паризьких домовленостей щодо Донбасу важка, що не дає країнам "нормандського формату" рухатися вперед.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є, безумовно, розуміння глав держав, що треба рухатися вперед. Глави держав усвідомлюють, що є причиною для такого простою. Причиною є, як ми всі знаємо, невиконання тих Паризьких домовленостей (які були прийняті за підсумками попередньої зустрічі глав країн "нормандського формату". - Ред.)", - сказав Пєсков журналістам у середу про перспективи нової зустрічі лідерів "четвірки".

Він зазначив, що "зустріч заради зустрічі не потрібна нікому". За словами прессекретаря, будь-яка зустріч глав держав повинна бути добре підготовлена.

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"Власне, цим займаються помічники. Їм все-таки потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися. А тут у нас немає субстанції. Субстанцією може бути тільки виконання паризьких домовленостей. У цьому плані ситуація важка", - сказав Пєсков.

За його словами, саме тому в ході недавньої телефонної розмови президент РФ Володимир Путін і канцлерка Німеччини Ангела Меркель "вирішили активізувати роботу на експертному рівні, на рівні помічників, щоб намацувати якісь шляхи для знаходження розв'язки з цієї ситуації".

Пєсков не відповів на питання про перспективи зустрічі помічників глав країн "нормандського формату".

"Помічники самі узгодять свої дати", - сказав він.