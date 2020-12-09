Комітет рекомендував Раді посилити відповідальність за вчинення кримінальних злочинів проти журналістів

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді підтримати у другому читанні та в цілому законопроєкт №3633 про посилення відповідальності за вчинення кримінальних злочинів проти журналістів.

Відповідне рішення на засіданні в середу підтримали 19 присутніх членів комітету (четверо утрималися), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що метою цього законопроєкту є посилення захисту журналістів, їхніх близьких родичів і членів їхніх сімей від застосування погроз або насильства у зв'язку зі здійсненням журналістами законної професійної діяльності, а також у разі перешкоджання в її здійсненні.

Цей законопроєкт пропонує викласти в новій редакції частину четверту статті 345-1 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо журналіста), якою передбачити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 14 років за погрозу вбивством, насильством, знищенням або пошкодженням майна журналіста, його близьким родичам або членам сім'ї, умисне заподіяння таким особам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою.

Також пропонується збільшити санкції у статті 171 Кримінального кодексу (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

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Так, незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, якими він користується у зв'язку зі своєю професійною діяльністю, незаконна відмова в доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності зможе спричинити за собою штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-17000 грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю пропонується карати штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-34000 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років. Ці ж дії, якщо вони вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, зможуть спричинити за собою штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000-51000 грн) або обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомлялося, 4 листопада Рада підтримала законопроєкт №3633 у першому читанні.

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