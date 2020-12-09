Кличко про масове тестування: Зробити ПЛР-дослідження відразу мільйонам людей майже нереально, у нас навіть немає такої кількості тестів

Зробити ПЛР-тести відразу мільйонам людей в Україні сьогодні - майже нереально.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Як нещодавно заявив прем’єр-міністр, уряд готує проєкт масового тестування. Його нібито хочуть провести у Києві та всіх великих містах України. На думку фахівців, таке тестування може виявити понад 25-30% безсимптомних носіїв вірусу. Але таку ініціативу уряду реалізувати буде нелегко. Зробити ПЛР-тести одразу мільйонам людей в Україні зараз - майже нереально. По-перше: у нас немає такої кількості тестів. По-друге: потрібні пересувні лабораторії, фахівці, що в них працюватимуть. І, на жаль, таких можливостей у держави я на сьогодні не бачу", - наголосив Кличко.

Він нагадав, що Київ робить найбільшу кількість тестів із усіх міст України – понад 400 на 100 тис. населення.

Мер столиці також відповів на запитання щодо можливого масового тестування на коронавірус у Львові. І чи не планує Київ окремо провести таке тестування.

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"Наскільки я знаю, поки що масового тестування у Львові не передбачають. Адже згідно з рекомендаціями ВООЗ, аби воно було ефективним, треба провести декілька хвиль тестування всього населення.Тільки для одного Львова це коштуватиме приблизно 500 млн гривень. Не враховуючи вартості організації тестування. Можете уявити, скільки на це потрібно коштів столиці, де населення в кілька разів більше? Тому такі речі можна робити в масштабах країни, а не того чи іншого міста. - Тоді масове тестування буде виправданим", - зазначив Віталій Кличко.