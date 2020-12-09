США продовжать підтримку України в боротьбі з корисливими інтересами певних кіл, - посольство

Сполучені Штати Америки вітають прогрес України в боротьбі з корупцією і обіцяють подальшу підтримку для продовження боротьби з корисливими інтересами певних кіл.

Про це заявив у твіттері посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"У Міжнародний день боротьби з корупцією ми вітаємо прогрес, досягнутий народом України у подоланні корупції, та запевняємо у підтримці з боку США задля продовження боротьби з корисливими інтересами певних кіл. #UnitedAgainstCorruption", - зазначили у диппредставництві.

Нагадаємо, щорічно 9 грудня, з ініціативи ООН, відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. Саме 9-11 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда відбулась політична конференція високого рівня, на якій була підписана Конвенція ООН проти корупції. Україна ратифікувала угоду 18 жовтня 2006 року. Згідно з Конвенцією ООН проти корупції та Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію (1999), корупція – це зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях, в цілях третіх осіб і груп, а також різні форми незаконного привласнення публічних коштів для приватного використання. Крім того, до корупційних явищ належить і непотизм (кумівство, сімейність).

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