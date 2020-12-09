Чотири школи і сім дитсадків закриті на карантин у Києві, на COVID-19 хворіють близько 1,3 тис. школярів і майже тисяча педагогів, - Кличко
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Через коронавірус у Києві на карантин закрито 4 школи і 7 дитячих садків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
"На сьогодні в місті на карантин закрито 4 школи. На дистанційному навчанні перебувають 939 класів в 265-ти школах. Всього хворих на коронавірус школярів у Києві - 1302. Також хворіють майже тисяча педагогів", - повідомив Кличко.
Він також зазначив, що через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрита 191 група в 137-ми садках. Крім того, 7 дитячих садків повністю закриті на карантин.
Наповненість дітей у столичних дитсадках сьогодні більше 50%, додав Кличко.