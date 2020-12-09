Україна чотири рази подавала списки на обмін за формулою "всіх на всіх": усі процеси блокуються російською стороною, - Гармаш

Україна в односторонньому порядку виконала домовленості, досягнуті на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року, сказав представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, журналіст Сергій Гармаш.

Україна чотири рази передавала списки на обмін утримуваними особами. Про це повідомив представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, журналіст Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він підкреслив, що Україна в односторонньому порядку виконала домовленості, досягнуті на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року.

"Україна виконала практично всі зобов'язання, які могла. В односторонньому порядку. Відкрили нові контрольні пункти в'їзду/виїзду, незважаючи на карантин. Дали згоду на розмінування на 19 ділянках, на розведення сил і засобів на чотирьох нових ділянках. Були готові імплементувати "формулу Штайнмаєра" до закону про особливий статус [Донбасу]. Чотири рази передавали переліки на обмін за формулою "всіх на всіх". На жаль, майже всі процеси блокує російська сторона. І тепер РФ потрібно відповідати перед іншими представниками "четвірки", чому вона це робить", – сказав Гармаш.

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За його словами, можна констатувати, що поведінка Росії спровокувала консолідацію позицій Німеччини, Франції та України.

"Це викликає різке роздратування Кремля, чого він не приховує в публічних заявах. Геополітична кон'юнктура зараз може оцінюватися як позитивна для України. Є привід говорити про посилення санкцій проти Росії", - сказав представник України на переговорах.