Платне ЗНО з додаткових предметів розширить можливості претендентів освіти, - УЦОЯО

В Українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що можливість складати зовнішнє незалежне оцінювання з додаткових предметів платно розширить можливості претендентів освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби УЦОЯО.

"У соціальних мережах шириться інформація про намагання Міністерства освіти і науки України спільно з Українським центром оцінювання якості освіти запровадити платне ЗНО. Звичайно, це збурює суспільство, оскільки ЗНО є важливою складовою системи освіти, передбачає дотримання принципу рівності всіх громадян. Маємо зазначити, що в проєкті наказу "Про затвердження Змін до Порядку проведення ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" справді передбачено запровадження можливості складати ЗНО за кошти фізичних або юридичних осіб, однак ця норма тільки розширить можливості здобувачів освіти, оскільки дозволить складати понаднормову кількість предметів ЗНО", - йдеться в повідомленні.

В УЦОЯО зазначили, що йдеться про можливість складати не тільки ЗНО з кількох необхідних предметів за рахунок держави, а й з додатковими предметів за свій рахунок. Повідомляється, що брати участь у платному ЗНО учасники будуть не раніше 2022 року.

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"Узагальнюючи, наголосимо на тому, що кількість предметів ЗНО, які можна складати за кошти держави, завжди буде уможливлювати доступ громадян до омріяних закладів вищої освіти. А норма, про яку йдеться, розширить можливості громадян, які захочуть спробувати свої сили з багатьох навчальних предметів", - йдеться в повідомленні.