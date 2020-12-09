Єврокомісія виплатила Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія від імені Європейського Союзу виплатила Україні 600 мільйонів євро в межах програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ЄК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Коментуючи виплату, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс сказав: "Україна, як і раніше, посідає важливе місце в європейському порядку денному. Це наша сусідня країна, і вона належить Європі. Ми віддані пропонувати політичну, фінансову і технічну підтримку, особливо в цей час кризи, як відповідь на пандемію COVID-19 і подолання соціальних та економічних наслідків".

За його словами, це - перший транш надзвичайної макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро, який "підтверджує солідарність ЄС з Україною і наше постійне тісне співробітництво".

"Я бажаю уряду України в 2021 році виконати свою програму реформ, щоб покращити рівень життя, продовжити боротьбу з корупцією і наблизити Україну до ЄС", - наголосив віцепрезидент ЄК.

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