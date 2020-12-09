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Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо

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Пєсков про резолюцію ООН щодо мілітаризації окупованого РФ Криму: Це наша суверенна територія, вільні робити, що хочемо
Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що Росія "має право робити все необхідне для своєї безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, так він прокоментував журналістам у середу нову резолюцію Генасамблеї ООН щодо мілітаризації Кримського півострова, яку ухвалили 7 грудня.

"В цьому випадку йдеться про суверенну територію Росії, на якій Росія в межах міжнародного права і міжнародних зобов'язань вільна робити все, що необхідно для гарантування власної безпеки", - цитує Пєскова агентство "Інтерфакс".

Проти резолюції проголосували 17 країн, зокрема Росія. "За" ухвалення документа висловилися 63 країни, ще 62 - утрималися.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав нову резолюцію ООН щодо мілітаризації Криму ще одним елементом правового тиску на Росію.

Читайте: У резолюції ООН щодо Криму з'явилися нові пункти про загрозу міжнародній безпеці та "Кримську платформу", - Ніколенко

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Топ коментарі

  • виталий пшеничко
    В рамках международного права и обязательств это территория Украины,но это ж кацап так что к разуму взывать бесполезно оно понимает только силу
  • Tema9
    В рамках міжнародного права Крим не вважається територією Росососсісії.
  • violator
    не ваша а ворованная Песков о резолюции ООН по милитаризации оккупированного РФ Крыма: Это наша суверенная территория, вольны делать, что хотим - Цензор.НЕТ 757
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