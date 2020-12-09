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Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль

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Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і уряд України уклали кредитні угоди на загальну суму EUR640 млн для реалізації пріоритетних проектів у галузі інфраструктури та транспорту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Підписали сьогодні з ЄІБ три відповідні кредитні угоди:

📌 340 млн євро для відновлення інфраструктури та покращення умови життя й ведення бізнесу у постраждалих від військового конфлікту регіонах на сході України.
📌 200 млн євро для покращення якості та надійності громадського транспорту в майже 20 містах України.
📌 100 млн євро для модернізації 183 км автомобільних доріг у Луганській області", - розповів Шмигаль.

Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль 01

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Топ коментарі

  • Герхард
    Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса.Источник: https://censor.net/ru/n3235894

    Т.е. Шмыгаль откровенно врет. Опять ЗЕлень деньги на борьбу с Ковидом пилит на дорогах.
  • ALEX SUROVV
    Читаем внимательно, почти 500млн Евро из етого КРЕДИТА пойдет на восстановление Луганды. Тоесть на финансирование Жопоблока Ахметова и сепаратистов. А украинцам повысят тарифы на електроенергию и газ чтобы отдать етот кредит. Вот и вся економика.
  • ALEX SUROVV
    ЦЕНЗОР, не обманывайте людей. Ето не безвозмездная помощь от Европы , а КРЕДИТ, на финансирование сепаратистов за счет украинцев.
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