Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль
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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і уряд України уклали кредитні угоди на загальну суму EUR640 млн для реалізації пріоритетних проектів у галузі інфраструктури та транспорту.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Підписали сьогодні з ЄІБ три відповідні кредитні угоди:
📌 340 млн євро для відновлення інфраструктури та покращення умови життя й ведення бізнесу у постраждалих від військового конфлікту регіонах на сході України.
📌 200 млн євро для покращення якості та надійності громадського транспорту в майже 20 містах України.
📌 100 млн євро для модернізації 183 км автомобільних доріг у Луганській області", - розповів Шмигаль.