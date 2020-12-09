Україна отримає від Європейського інвестбанку 640 млн євро на дороги та закупівлю транспорту, - Шмигаль

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і уряд України уклали кредитні угоди на загальну суму EUR640 млн для реалізації пріоритетних проектів у галузі інфраструктури та транспорту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Підписали сьогодні з ЄІБ три відповідні кредитні угоди:



📌 340 млн євро для відновлення інфраструктури та покращення умови життя й ведення бізнесу у постраждалих від військового конфлікту регіонах на сході України.

📌 200 млн євро для покращення якості та надійності громадського транспорту в майже 20 містах України.

📌 100 млн євро для модернізації 183 км автомобільних доріг у Луганській області", - розповів Шмигаль.