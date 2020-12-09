Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець. ТАБЛИЦЯ
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав аналітик Євген Істребін, передає Цензор.НЕТ.
"Який міністр, така і статистика.
За період 1-7 грудня о систему були внесені 87 635 нових випадків.
Причому з них:
1514 мають дату настання події в жовтні,
236 - у вересні,
105 - в серпні
14 - в липні
4 - в червні.
Летальних 1-7 грудня було внесено 1380, з них
717 - грудень
587 - листопад
68 - жовтень
7 - вересень
1 - серпень.
В "лідерах" традиційно Київ. З 10580 нових випадків
790 - жовтень
81 - вересень
20 - серпень
3 випадки за липень.
Аналогічна ситуація в Дніпропетровській області, Черкаській та Сумській.
Щодо одужань, якими так любить хвалитися Степанов.
За 1-7 грудня була внесена до системи 81392, з них
28833 - це грудневі
35166 - листопадові
13583 - одужання які були в жовтні
2648 - у вересні
953 в серпні
178 в липні
12 в червні
3 в травні
16 в квітні.
Степанов, ти просто геній .... хвалитися випадками одужання, які відбулися в квітні, травні, червні, липні, серпні, вересні .... це просто п##дець!!!!
Я не можу викласти цілком файли, тому що вони величезних розмірів. Ось викладу верхні шматки.
Нагадую, що Степанов розповідає про випадки за датою внесення в базу, а я пишу про випадки, прив'язані до дати події.
Розумієте весь п##дець в статистиці, якщо в грудні вносять 953 випадки одужання, які відбулися ще в серпні. А Степанов такий взагалі дурня включає, і починає по вухах чесати, що у нас одужання почали рости. Ідіот, одужання вже давно відбулися, просто ти, рукожоп, який замість роботи, бігаєш по телеефірах і їздиш по вухах одну і ту ж херню.
До речі, а де 75 тис. ПЛР тестів, які ти обіцяв до кінця року?"- заявив Істребін.