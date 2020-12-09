Аналітик Істребін про статистику МОЗ щодо COVID-19: Степанов хвалиться випадками одужання, які відбулися в квітні. Це просто п##дець. ТАБЛИЦЯ

Глава МОЗ Максим Степанов розповідає про випадки за датою внесення в базу, а не за реальною датою, коли подія відбулася. Тобто в статистику за грудень, яку озвучує міністр, входять випадки одужання пацієнтів за серпень або навіть квітень. Розумієте весь п##дець в статистиці, якщо в грудні вносять 953 випадки одужання, які відбулися ще в серпні.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав аналітик Євген Істребін, передає Цензор.НЕТ.

"Який міністр, така і статистика.

За період 1-7 грудня о систему були внесені 87 635 нових випадків.

Причому з них:

1514 мають дату настання події в жовтні,

236 - у вересні,

105 - в серпні

14 - в липні

4 - в червні.

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Летальних 1-7 грудня було внесено 1380, з них

717 - грудень

587 - листопад

68 - жовтень

7 - вересень

1 - серпень.

В "лідерах" традиційно Київ. З 10580 нових випадків

790 - жовтень

81 - вересень

20 - серпень

3 випадки за липень.

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Аналогічна ситуація в Дніпропетровській області, Черкаській та Сумській.

Щодо одужань, якими так любить хвалитися Степанов.

За 1-7 грудня була внесена до системи 81392, з них

28833 - це грудневі

35166 - листопадові

13583 - одужання які були в жовтні

2648 - у вересні

953 в серпні

178 в липні

12 в червні

3 в травні

16 в квітні.

Степанов, ти просто геній .... хвалитися випадками одужання, які відбулися в квітні, травні, червні, липні, серпні, вересні .... це просто п##дець!!!!

Я не можу викласти цілком файли, тому що вони величезних розмірів. Ось викладу верхні шматки.

Нагадую, що Степанов розповідає про випадки за датою внесення в базу, а я пишу про випадки, прив'язані до дати події.

Розумієте весь п##дець в статистиці, якщо в грудні вносять 953 випадки одужання, які відбулися ще в серпні. А Степанов такий взагалі дурня включає, і починає по вухах чесати, що у нас одужання почали рости. Ідіот, одужання вже давно відбулися, просто ти, рукожоп, який замість роботи, бігаєш по телеефірах і їздиш по вухах одну і ту ж херню.

До речі, а де 75 тис. ПЛР тестів, які ти обіцяв до кінця року?"- заявив Істребін.











