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НКРЕКП на 6% знизила тариф на передачу електроенергії на 2021 рік

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НКРЕКП на 6% знизила тариф на передачу електроенергії на 2021 рік
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), із січня 2021 року знизить тариф ПрАТ "НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 6% (на 18,83 грн/МВт-год) порівняно з чинним у грудні - до 293,93 грн/МВт-год (без ПДВ).

Таке рішення ухвалено за підсумками засідання 9 грудня. Раніше НКРЕКП планувала підвищити тариф на передачу до 324,81 грн/МВт, категорично проти виступали представники бізнесу і промисловості. Так, за словами представників галузевих асоціацій, збитки підприємців у 2020 році перевищили 100 мільярдів гривень, а високий тариф на передачу електроенергії змушує бізнес або скорочувати персонал, або знижувати обсяги виробництва, або й зовсім закриватися. Тому рішення про зниження тарифу вони оцінюють як зважене.

Таким чином, згідно з останніми уточненими матеріалами, найбільшу частку в структурі тарифу НЕК на передачу становлять витрати за спецзобов’язаннями щодо компенсації "зеленим" виробникам - 26 млрд 557,054 млн грн (частка - 65,02%), операційні витрати - 8 млрд 759,311 млн грн ( 21,45%), витрати з прибутку - 2 млрд 591,256 млн грн (6,34%), підтримка ДП "Гарантований покупець" - 2 млрд 468,85 млн грн (6,04%), фінансові витрати - 467,862 млн грн ( 1,15%). Обсяг передачі "Укренерго" на 2021 рік, згідно із затвердженим Міненерго прогнозним балансом, очікується в обсязі 138 млрд 959,7 млн ​​кВт-год.

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Ахметов продает експортирует електроенергию в ЕС, Беларашку и Молдову и окупированный крым по 95копеек/кВт. При етом ЕС нам закатывает истерику что електроенергия по 1,7грн/кВт для населения является убыточной.
    Или ЕС требует дотировать *зеленую енергетику* Ахметова и КО, завышенную в 10 раз и в то же время требует отменить дотации самого бедного населения Украины.
    Тоесть идет преднамеренное уничтожение украинского народа.
    Вот такая вот математика.
  • ALEX SUROVV
    Слышь Черт соевый, никто кроме вас ******** гнилых не заикался даже что нужно повышать тарифы. Ето пока ваш покращувач життя вже сегодня Петька Мальдивский к власти не пролез все узнали что покращення будет только в Рошене и на Мальдивах. И ето твой Петька подарил Ахметову Обленерго и почти всю енергетику Украины под предлогом модернизации линий ЛЕП. А оказывается за 5 лет никто ничего и не модернизировал а только качал бабло с украинцев а теперь видители мы опять должны Петьке и Ахметову скинуться на модернизацию ЛЕП.
  • Підлога Маккартні
    нужно запретить зеленый тариф. все кто понаставил панелей пусть используют их для собственных нужд. чо Ринат Бандитыч своей зеленой энергией заводы не обеспечивает, а покупает за копейки у энергоатома?)))
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