НАБУ спільно з СБУ затримало двох осіб на передачі хабаря в $ 25 тис. голові Держгеокадастру Лещенку. ФОТОрепортаж

9 грудня 2020 року НАБУ та ГУ БКОЗ СБУ за процесуального керівництва САП затримали "на гарячому" двох осіб, які кількома траншами надали 52 тис. дол. США неправомірної вигоди голові Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роману Лещенку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як зазначили у відомстві, передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, що призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис. дол. США.

Серед затриманих — в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особа-посередник у передачі неправомірної вигоди.

Дії осіб попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.369 ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі") КК України. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

За даними слідства, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 26,9 тис. дол. США голові Держгеокадастру передали у листопаді 2020 року. Осіб викрито 9 грудня 2020 року під час передачі другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. дол. США.

Слідство вважає, що один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році. Відтак, не можна виключати, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ та САП вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу.

Розслідування зазначених фактів НАБУ здійснює з вересня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Разом з тим в НАБУ підкреслили, що згідно з частиною першою статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Фото: пресслужба НАБУ