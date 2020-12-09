Російський авіаексперт Лукашевич розповів нові деталі збиття рейсу МН17: "Видно, що їм було несила терпіти"

Обвинувачений у справі загибелі рейсу МН17 Олег Пулатов і найманець РФ Дудніченко - єдині хто, в день загибелі МН17 дзвонили на номер, який використовувався членом екіпажу самохідної вогневої установки (СВУ) "Бук-М1-2"

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив російський авіаексперт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.

"ЯК БУВ ЗБИТИЙ РЕЙС МН17 (нові обставини)

... У середині липня 2014 року терорист (нині розшукуваний українською владою за військові злочини в східній Україні) Дудніченко з позивним "Чотирнадцятий" отримав розвідувальну інформацію про пересування засобів Збройних сил України, і з 15 липня він регулярно безпосередньо пов'язується з обвинуваченим у справі загибелі рейсу МН17 Олегом Пулатовим, щоб повідомляти йому інформацію, що надходить. Зокрема, останній раз він це зробив напередодні загибелі МН17, 16 липня 2014 року о 14:56:11.

Слідством встановлено, що телефонний номер Дудніченка (380631212501) і телефонний номер Пулатова (закінчується на -511) - це єдині номери, за якими в день загибелі МН17 зафіксовані дзвінки на номер - 6335, який використовувався членом екіпажу самохідної вогневої установки (СВУ) "Бук -М1-2" №332 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади або кимось, хто безпосередньо тісно контактував з екіпажем ракетної установки.

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17 липня, о 14:00:57, в той момент, коли "Бук" виходив на бойову позицію в поле поруч із селищем Первомайський південніше Сніжного Донецької області України, Дудніченко зі свого телефону на хвилину зв'язується з його екіпажем.

Через кілька хвилин з екіпажем СВУ зв'язується і Олег Пулатов.

В 14:33:10 Дудніченко ("Чотирнадцятий") розмовляє по телефону з невідомим абонентом номера -05695, вимагаючи від того, щоб його агент "Тайга" (особа не встановлена), який має доступ до інформації щодо вильотів з різних українських аеропортів (зауважу, що в матеріалах кримінальної справи дослівно сказано "щодо вильотів рейсів з різних аеропортів"), якнайшвидше повідомляв йому свою інформацію.

О 14:52:02 Дудніченко безпосередньо пов'язується зі своїм джерелом "Тайга", в розмові з яким просить його негайно повідомляти йому про появу "гостей", тому що вони "вже чекають". Видно, що їм було несила чекати ...

Через півтори години, о 16:20, "Бук" збиває рейс МН17 "Малазійських авіаліній", вбиваючи 298 осіб на його борту", - розповів Лукашевич.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.



