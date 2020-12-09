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Громадян України Фоменкова і Санпітера вдалося повернути на Батьківщину після трьох років полону в Іраку, - ОП

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Громадян України Фоменкова і Санпітера вдалося повернути на Батьківщину після трьох років полону в Іраку, - ОП
Фото: news.pn
Президент України Володимир Зеленський вітає повернення на Батьківщину українських громадян Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, повернення "стало можливим завдяки спільній і послідовній роботі Офісу Президента, Міністерства закордонних справ та інших державних структур". Зазначається, що Зеленський "особисто координував процес звільнення".

"Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї – нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину. Українська держава боротиметься за кожного свого громадянина, за кожну людину, яка потрапила в біду. Доказом цього є повернення наших моряків і політв’язнів та інших українців, які були затримані за кордоном. Для мене людина – найвища цінність, ми завжди боротимемося за наших людей", – сказав президент.

Він також подякував усім представникам державної влади, які долучилися до процесу звільнення Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера.

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Чиновники в своїх промовах згадували приклади успішного повернення громадян України: в’язнів РФ, нацгвардійця Віталія Марківа, "безпрецедентну операцію щодо повернення додому українців, які застрягли в інших країнах після скасування авіарейсів під час весняного локдауну" тощо.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    зеля походу освободил очередных наркоторговцев, или людей замешанных в наркотрафике. Нормальный человек в Ирак не поедет. И тут я его не осуждаю. Ведь нынче сложно найти нормального диллера Граждан Украины Фоменкова и Санпитера удалось вернуть на Родину после трех лет плена в Ираке, - ОП - Цензор.НЕТ 4253
  • Вла
    ти би так переймався долею солдата Ярослава Журавля, який помирав у сіряку, поки ти, падло, жер устриць та пив колекційне вино на держдачі на Федотці..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Санпитера... точно наш? (сарказм)
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