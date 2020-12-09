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600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія

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600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія
Транш макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 600 млн євро був наданий після того, як Україна відновила зобов'язання продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), зазначено в релізі Єврокомісії в середу.

"Його надання передувало відновленню зобов'язань України продовжувати співпрацю в рамках програми МВФ протягом останніх тижнів і відданість політичній програмі, погодженій з ЄС", - вказала ЄК в релізі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому виплата другого траншу буде обумовлена ​​виконанням восьми кроків у сферах управління державними фінансами, поліпшення бізнес-клімату та управління держпідприємствами, як це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння, додали в ЄК.

Також читайте: Зеленський про виділення ЄС 600 млн євро допомоги Україні: це жест солідарності та підтримки реформ

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Топ коментарі

  • темний лорд
    Нашли кому деньги даватьСлуги снюхают и спустят в барделях ваши денежки.
  • KharkovCity
    а Зе уже поспешил похвастаться, шо денег дали за реформы 600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 5921
  • ALEX SUROVV
    Фактически ЕС дает деньги украинским бандитам и мафиозным кланам чтобы уничтожали украинскую нацию. Почитайте требования МВФ касающиеся в основном простых украинцев которым требуется поднять налоги, тарифы, пошлины, и другие уничижительные действия для утяжеления жизни простых украинцев.
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