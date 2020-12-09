600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія

Транш макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 600 млн євро був наданий після того, як Україна відновила зобов'язання продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), зазначено в релізі Єврокомісії в середу.

"Його надання передувало відновленню зобов'язань України продовжувати співпрацю в рамках програми МВФ протягом останніх тижнів і відданість політичній програмі, погодженій з ЄС", - вказала ЄК в релізі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому виплата другого траншу буде обумовлена ​​виконанням восьми кроків у сферах управління державними фінансами, поліпшення бізнес-клімату та управління держпідприємствами, як це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння, додали в ЄК.

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