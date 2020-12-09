Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль
31 12469
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме до 24 січня (включно) 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми ухвалимо рішення про додаткові обмеження в наступному році ... Було прийнято рішення, що з 8 до 24 січня включно в Україні будуть посилені карантинні обмеження. Назвемо їх -"зимові канікули заради безпеки", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.