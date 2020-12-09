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Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль

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Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме до 24 січня (включно) 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення про додаткові обмеження в наступному році ... Було прийнято рішення, що з 8 до 24 січня включно в Україні будуть посилені карантинні обмеження. Назвемо їх -"зимові канікули заради безпеки", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

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Топ коментарі

  • Oljik
    Локдаун узгоджено з графіком гастролей Кварталу-95.))
  • Tania Shevchenko c2fcd63d
    вони не самі прийшли, ти один з тих , хто їх привів, тепер не поради давай, а жери своє зелене лайно! Кабмін запровадить локдаун з 8 до 24 січня 2021 року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6053
  • Порохобандерівець
    Щоб корпоративи ;Квартал-95; пройшли.
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