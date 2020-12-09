Компенсації підприємцям за посилення карантину виплатять до кінця року, - Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалить рішення про компенсацію підприємцям за втрати в зв'язку з посиленням карантинних заходів. Виплати планується провести до кінця 2020 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Шмигаль нагадав, що відповідні закони, ухвалені Верховною Радою, вже підписані президентом і набувають чинності.

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"Президент України Володимир Зеленський вже підписав закони, які передбачають значну підтримку бізнесу і людей на період посиленого карантину. Це пакет підтримки на більш ніж 12 млрд гривень", - сказав він.