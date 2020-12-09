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Компенсації підприємцям за посилення карантину виплатять до кінця року, - Шмигаль

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Компенсації підприємцям за посилення карантину виплатять до кінця року, - Шмигаль
Кабінет Міністрів ухвалить рішення про компенсацію підприємцям за втрати в зв'язку з посиленням карантинних заходів. Виплати планується провести до кінця 2020 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Шмигаль нагадав, що відповідні закони, ухвалені Верховною Радою, вже підписані президентом і набувають чинності.

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"Президент України Володимир Зеленський вже підписав закони, які передбачають значну підтримку бізнесу і людей на період посиленого карантину. Це пакет підтримки на більш ніж 12 млрд гривень", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Владимир Николенко 123e1460
    в нормальных странах 30 лет не выбирают бандитов и предателей
  • Sophia-Maria Duglass
    От налогов бы освободили , как во всех нормальных странах делают
    А то выдадут 2 гривны, а заберут в бюджет 4 гривны. И предприниматели ещё будут должны
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Працівник приватного підприємства,то барига???
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