Кабмін не запроваджуватиме жорсткий карантин до кінця року: медична система витримує поточне навантаження, - Шмигаль

Кабінет Міністрів не посилюватиме карантин в Україні до кінця року. Медична система поки витримує.

Про це на засіданні уряду 9 грудня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"До кінця року залишилося три тижні, і на цей період уряд вирішив не запроваджувати жорсткий карантин. Медична система, за даними Міністерства охорони здоров'я, витримує ту кількість хворих, яка є на цей момент", - сказав Шмигаль.

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