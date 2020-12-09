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Кабмін не запроваджуватиме жорсткий карантин до кінця року: медична система витримує поточне навантаження, - Шмигаль

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Кабмін не запроваджуватиме жорсткий карантин до кінця року: медична система витримує поточне навантаження, - Шмигаль
Кабінет Міністрів не посилюватиме карантин в Україні до кінця року. Медична система поки витримує.

Про це на засіданні уряду 9 грудня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"До кінця року залишилося три тижні, і на цей період уряд вирішив не запроваджувати жорсткий карантин. Медична система, за даними Міністерства охорони здоров'я, витримує ту кількість хворих, яка є на цей момент", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компенсації підприємцям за посилення карантину виплатять до кінця року, - Шмигаль

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Кожен корпоратив ;Квартал-95;- зайвий шекель на Кіпрських офшорах Бубочки.
  • marusia klimova
    Ну, звичайно! Як тікі квартальні гастролі здохнуть, як нікому нах непотрібні, так одразуж і ввєдьом!)
  • 18c49ed2
    Кабмін не запроваджуватиме жорсткий карантин до кінця року: медична система витримує поточне навантаження, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6160
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