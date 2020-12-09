З 1 січня ринок електронних сигарет може зупинитися через помилку профільного комітету

З метою регулювання галузевих змін був також створений проєкт Закону №4101.

Члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ викреслили із законопроєкту №4101 положення, що дозволяло імпортерам та виробникам електронних сигарет продати залишки ввезеної або виготовленої в 2020 році продукції впродовж перших шести місяців наступного року.





Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Деньги.ua.

З 1 січня, більшість електронних сигарет та сумішей в 15 000 магазинах роздрібної торгівлі та на складах - будуть поза законом.

Черговий ляп депутатів може на місяці паралізувати цілу галузь.

16 січня 2020 року Верховна Рада проголосувала за закон №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України. Серед іншого, документ обкладає акцизним податком електронні сигарети та компенсує втрати державного бюджету від переходу курців класичних сигарет на альтернативну продукцію. Мінфін та ДПС обіцяли індустрії можливість впродовж 2021 року реалізувати вироблену або імпортовану в 2020-ому продукцію. Строки "перехідного періоду" всіх влаштовували, не було особливих заперечень і щодо ставок оподаткування. Закон починає діяти з 1 січня 2021 року.

З метою, регуляції галузевих змін був також створений Проєкт Закону №4101 "Про внесення змін до Податкового кодексу України". Але під час корегувань, члени профільного комітету, розробили власний законопроект №4101-Д, в якому "помилково" видалили, положення, що дозволяли продавати продукцію, вироблену або імпортовану в Україну у 2020 році, продовж перших шести місяців 2021 року. Після Нового року ринок електронних цигарок буде зупинений, бо навіть імпортери та оптовики станом на кінець 2020 року досі не отримали акцизну марку та необхідні ліцензії на торгівлю. Власники роздрібних магазинів навіть не мають можливості отримати акцизну марку та продати вже викуплену продукцію.

Відхилений Комітетом законопроєкт №4101 від 15.09.2020 року та альтернативний законопроєкт №4101-2 від 01.10.2020 року раніше містили надзвичайно важливе положення: "Рідини, що використовуються в електронних сигаретах, не марковані марками акцизного податку, перебувають в обігу до 30 червня 2021 року включно". Це положення було включено урядом України на виконання своїх міжнародних зобов’язань за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. В документі, чітко зазначається, що необхідно встановити перехідний період з метою створення умов для проведення модифікації виробничого процесу та реалізації складських залишків, особливо відносно продукції, відмінної від сигарет.

Також читайте: Більш поступове зростання акцизів на ТВЕНи покращить інвестиційний клімат, - Укртютюн

Виробникам та імпортерам електронних систем доставки нікотину та їх складових потрібен додатковий час для підготовки до нових законодавчих обмежень. На складах та в магазинах містяться запаси продукції не менше, ніж на три місяці - їх елементарно потрібно продати. Електронні системи доставки нікотину, є товарами невисокої ліквідності та з довгим періодом оборотності, тому малим та середнім підприємцям також потрібно не менше року для продажу наявних товарних запасів. А імпортерам та виробникам рідин, що використовуються в електронних сигаретах, елементарно необхідно отримати ліцензію на оптову торгівлю, яка є обов’язковою з 01.01.2021 року! Після отримання такої ліцензії потрібно замовити та наклеїти марки акцизного податку на всю продукцію, що розміщена на складах та в магазинах – а це заборонено українським законодавством! Патова ситуація.

Народні обранці свідомо чи ні, але ставлять під загрозу надходження до державного бюджету, заплановані в 2021 році від галузі електронних цигарок. Також, члени комітету підставляють уряд та особисто прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, бо проєкт №4101 готувався безпосередньо Кабміном, саме з метою збалансованих бюджетних надходжень.

Восени 2019 року, Володимир Зеленський на зустрічі з представниками тютюнової галузі підкреслював, що питання покращення бізнес-клімату та забезпечення прогнозованості державної політики й регулювання ринків – є пріоритетними. Але схоже, для членів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ, думка президента не є важливою.





