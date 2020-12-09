Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення
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Кабінет Міністрів України погодив призначення Валентина Резніченка главою Дніпропетровської обласної державної адміністрацій та звільнення колишнього.
Відповідний проєкт указу президента схвалений на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Резніченко очолював Дніпропетровську ОДА з березня 2015 року по червень 2019 року, раніше був главою Запорізької ОДА. Він був призначений відразу після звільнення олігарха Ігоря Коломойського.
Уряд також погодив звільнення чинного голови ОДА Олександра Бондаренка.