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Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення

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Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення
Кабінет Міністрів України погодив призначення Валентина Резніченка главою Дніпропетровської обласної державної адміністрацій та звільнення колишнього.

Відповідний проєкт указу президента схвалений на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Резніченко очолював Дніпропетровську ОДА з березня 2015 року по червень 2019 року, раніше був главою Запорізької ОДА. Він був призначений відразу після звільнення олігарха Ігоря Коломойського.

Уряд також погодив звільнення чинного голови ОДА Олександра Бондаренка.

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Топ коментарі

  • Tesoro Malu
    Как правильно писать : « Я обосрался» или « я абосрался в Днепре»?

    Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення - Цензор.НЕТ 964
  • Александр Васильевич 992d5c3f
    Самый успешный губернатор за всю историю независимой Украины снова на своём рабочем месте!!! Теперь бы председателя обл совета от "Пропозиции"! А то эти "новые рожи" достали своим слабоумием и жадностью.
  • Ан Мур
    Другий уряд Зеленського все перепробував, махнув на все рукою і тепер хоче відновити на посаді колишнього керівника Дніпропетровської області - Валентина Резніченка. Найуспішнішого в Україні голову ОДА часів президентства п'ятого президента України - Петра Порошенка.
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