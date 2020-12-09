Глава ФДМ Сенниченко про третю спробу дати йому хабар: Якщо людина готова платити щомісяця $ 200 тис., уявіть, скільки втрачає бюджет на держпідприємствах

Глава Фонду Держмайна Дмитро Сенниченко, якому вчора втретє намагалися дати хабар, прокоментував цю подію, вкотре наголосивши, що держпідприємства є розсадником корупції.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Прямісінько у мій День народження, один дуже хитрий пан вирішив зробити мені "подарунок": сто тисяч доларів за працевлаштування на посаду керівника АТ "Миколаївобленерго" ... Але і це ще не все. Аби я довго над пропозицією не розмірковував і докорами сумління не мучився, пан пообіцяв щомісячну ренту в 200 тисяч доларів. Таку собі частку з "тіньового" прибутку підприємства. Раніше він уже працював на керівній посаді в "Миколаївобленерго", певне, добре знає, якими ресурсами зможе розпоряджатися, якщо зайде туди знову", - розповів Сенниченко про деталі події, нагадавши, що це була вже третя спроба підкупити його.

За словами голови ФДМ, сьогоднішній випадок ще раз підтверджує, що корупція виїдає держпідприємства зсередини.

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"Якщо корумповані чиновники готові тільки по 200 000 ренти з "тіньових" доходів платити, то уявляєте, скільки всього грошей недоотримує бюджет? Приватизація - ось надійне рішення цієї проблеми", - написав він.

Сенниченко також закликав депутатів Верховної Ради зняти мораторій на аукціони Великої приватизації.