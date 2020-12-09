Глава ФДМ Сенниченко про третю спробу дати йому хабар: Якщо людина готова платити щомісяця $ 200 тис., уявіть, скільки втрачає бюджет на держпідприємствах
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Прямісінько у мій День народження, один дуже хитрий пан вирішив зробити мені "подарунок": сто тисяч доларів за працевлаштування на посаду керівника АТ "Миколаївобленерго" ... Але і це ще не все. Аби я довго над пропозицією не розмірковував і докорами сумління не мучився, пан пообіцяв щомісячну ренту в 200 тисяч доларів. Таку собі частку з "тіньового" прибутку підприємства. Раніше він уже працював на керівній посаді в "Миколаївобленерго", певне, добре знає, якими ресурсами зможе розпоряджатися, якщо зайде туди знову", - розповів Сенниченко про деталі події, нагадавши, що це була вже третя спроба підкупити його.
За словами голови ФДМ, сьогоднішній випадок ще раз підтверджує, що корупція виїдає держпідприємства зсередини.
"Якщо корумповані чиновники готові тільки по 200 000 ренти з "тіньових" доходів платити, то уявляєте, скільки всього грошей недоотримує бюджет? Приватизація - ось надійне рішення цієї проблеми", - написав він.
Сенниченко також закликав депутатів Верховної Ради зняти мораторій на аукціони Великої приватизації.