Грошей на оборону більш ніж достатньо, якщо поставити чітку мету, до чого ми прагнемо, - Бутусов

За грамотного планування в бюджеті Міністерства оборони України достатньо коштів.

Про це в ефірі "Радіо НВ " заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Необхідно сформувати мету, чого ми хочемо досягти. Купити все, що хочеш і все, що подобається, сьогодні, завтра або післязавтра неможливо, ми можемо це побачити за нашим бюджетом", - зазначив журналіст.

Водночас Бутусов навів приклад Азербайджану, який провів структурну військову реформу, на яку витратив 10 років.

"Найактивніші зміни відбулися за останні три роки. Тому це можна зробити дуже швидко, якщо ти розумієш свою мету. Країна готувалася до повернення своїх територій, до звільнення окупованих територій Азербайджану і для цього проводилася дуже чітка стратегія. До речі, Азербайджан останнім часом купив найбільше ударних засобів озброєння. Ті ж ракетні комплекси 300-мм калібру. ... у них далеко не все вийшло, у них досить скромні потужності. Бюджет оборони Азербайджану в 2,5 раза менший бюджету оборони України", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що бюджет Міноборони України в 2020 році - це понад $5 млрд, а бюджет Міноборони Азербайджану - $2 млрд.

"Нашу армію не можна проконтролювати, не працює громадський контроль, немає документів планування, немає прозорого бюджету, нічого порівнянного з бюджетним плануванням, яке ми бачимо в будь-якій країні Європи. У нас йде утримання величезної старої радянської структури, для яких цілей - ніхто не знає. ... якщо ми поставимо чітку мету, до чого ми прагнемо як країна, то грошей у нас зараз більш ніж достатньо.

Але якщо ми не ставимо собі мети, а замість розвитку говоримо: "Стандарти НАТО, політ на Марс, світле майбутнє через 20 років", то можна в такому світі ілюзій та фальшивих цінностей жити все життя і нічого не досягти", - підсумував Бутусов.

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