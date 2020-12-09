Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я маю замовкнути! Операцію ведуть з вашого сусіднього кабінету. ВIДЕО

Ексдепутат Максим Микитась заявляє, що історія з викраденням його адвоката Мірошниченка О.А. є "підставою" і просить президента Володимира Зеленського про допомогу.

Про це повідомив ексдепутат Максим Микитась, передає Цензор.НЕТ.

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"Терміново! Прямо зараз!

Нагорі вирішили, що я маю замовкнути!

Негайно!

Володимир Зеленський

Допоможіть будь ласка! Операцію ведуть з сусіднього від Вас кабінету !! Мене попередили люди з МВС, що не бажають брати участь у підробці і виконувати злочинне завдання !!

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Зведення по Києву:

"В 12.43 від перехожого надійшло повідомлення про викрадення людини на вул. Княжий Затон, 4 на автомобілі Тойота-Лендкрузер-200.

О 14.20 автомобіль був затриманий на вул. Сиваській на території ГБК. У салоні авто потерпілий: Мірошниченко О. А. І 4 чоловіків:

1. Водій- Чернов Сергій Сергійович, 1980 р.н.

2. Опанасенко Юрій Васильович, 1974 р.н.

3. Газієв Алі Халановіч, 1988 р.н.

4. Вутсаєв Алві Мовліевіч, 1988 р.н

За словами потерпілого Мірошниченка О.А., він є юристом юридичної компанії "Кириченко", яка здійснювала юридичну підтримку М. Микитасю(Укрбуд). Від останнього, основним юристом в процесі Габрільяну перераховані кошти в сумі 725 тисяч доларів США. Після виходу Микитася із СІЗО, той вимагав у Габрільяна 500 тисяч доларів США, бо він не виконав зобов'язань. Сьогодні потерпілому зателефонував невідомий з проханням зустрітися на вул. Княжий затон біля "Новуса", де невідомі на його ж автомобілі без його волі відвезли в невідомому напрямку і примусово змусили написати розписку на 800 тисяч доларів США, відібрали 2 мобільних телефони, 6000 гривень та 600 доларів США".

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- Зараз із тим самим юристом Артуром Габріеляном! Він гідна людина!

- Він каже: "Це підстава. Схема вищого пілотажу!"

- Ми готові зараз разом з ним під'їхати до Вашого Офісу Президента! Ви Гарант закону, прав і свобод в цій країні. Допоможіть!!" - звернувся Микитась за допомогою.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.





