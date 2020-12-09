Метро під час локдауну в січні перевозитиме пасажирів без обмежень за кількістю, - Криклій
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
"Метро перевозитиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння. Оператори поштового зв'язку працюватимуть у звичайному режимі, без змін", - підкреслив чиновник.
Робота транспорту під час дії додаткових карантинних обмежень в січні 2021 року зупинятися не буде.
Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.
Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень. Під час авіаподорожей закордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир.