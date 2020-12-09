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Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні

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Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні
Екскерівниця МОЗ Уляна Супрун вважає, що заяви нинішнього глави відомства Максима Степанова про поліпшення ситуації з коронавірусом не відповідають реальності.

Про це Супрун написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні як зазвичай керівництво МОЗУ видало статистику за вчорашній день. "Перемогою" є те, що начебто одужало більше людей, ніж виявлено нових випадків. Водночас вчора померли 276 людей - це рекордна кількість від початку пандемії. Одразу виникає питання: чому звітується про покращення ситуації, якщо збільшується як і кількість смертей, так і госпіталізацій та реанімацій до лікарень", - зазначає вона.

За словами Супрун, всі "перемоги МОЗ засновані на тестах", але "фактично нічого не змінилося в обсягах тестування (навіть зменшилася), а коефіцієнт позитивності (частки позитивних тестів від загальної кількості), в окремих випадках виріс".

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"Зараз система тестування просто виявляє скільки може інфікованих людей (очевидно, що далеко не всіх), а далі фактично ніхто не відстежує контакти інфікованої людини (тобто вірус неконтрольовано поширюється далі), що робить тестування неінформативним показником для відстеження тенденції захворюваності та взагалі для впровадження будь-яких дій", - зазначає ексглава МОЗ.

Супрун підкреслює - щоб зрозуміти справжню ситуацію, слід звертати увагу на кількість госпіталізацій, пацієнтів у реанімації і кількість смертей унаслідок COVID-19.

"Це чергове підтвердження того, що керівництво МОЗУ акцентує увагу лише на вигідних показниках, а часом - цинічно бреше про реальний стан речей. Це дуже небезпечно. Адже окрім потужної медичної системи, життєво важливу роль в ефективній протидії пандемії відіграють правда та довіра, яких в українському сценарії абсолютно немає", - резюмує вона.

Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні 01
Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні 02
Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні 03
Супрун про ситуацію з COVID-19: Поліпшенням вважається стабільне зменшення хворих упродовж тривалого часу, а не стрибки на вихідних і зростання госпіталізацій у будні 04

Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Дякуюємо, пані Уляна, що спробували посунути медицинську мафію, реформувати галузь, щоб гроші не йшли через купу чиновників до пацієнта, але на жаль, бидлонаселення в нас - тупі раби, які подохнуть в коридорі, але будуть повторювати фейки пропаганди бізнесменів у білих халатах.
  • Nataliia Radchenko
    Вы кому, Вы о чем? У них тема ковид -19 - это поле для пиара чтоб еще поворовать, властвуя.
  • Shaken cocktail
    Ульяна - очнися!!! Зеленський, Єрмак, Степанов одночасно заболіли коронавірусом, а потім через 14 днів ся оголосили здоровими. Це нормально взагалі?? В один день вилікуватися?? І рівно через 14 днів???
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