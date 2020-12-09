Поліція викрила понад 14 тис. корупційних правопорушень у 2020 році

Співробітники Національної поліції в 2020 році виявили понад 14 тис. корупційних правопорушень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на сайт полиції.

Наразі повідомлено про підозру 2821 службовцю.

"Упродовж 10 місяців на розгляд суду з обвинувальним актом поліцейські направили кримінальні провадження за вчиненими 3180 кримінальними корупційними правопорушеннями. З них 176 були скоєні у складі організованої групи та злочинної організації.

Сума збитків становить понад 2 мільярди гривень. Наразі забезпечено відшкодування збитків на суму 774,5 мільйона гривень.

Окрім того, серед кримінальних корупційних правопорушень, розслідування яких вже закінчено, 563 – скоєні у бюджетній сфері. Також 224 корупційні правопорушення – у фінансово-кредитній системі, 109 – у сфері земельних відносин, 77 – у банківській системі, 76 - у сфері транспорту, 62 – у сфері охорони здоров’я тощо".

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Наразі слідчі поліції вже закінчили розслідування у 1594 фактах корупційних правопорушень за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у 193 – за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, 168 – за ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) ККУ та інших.

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