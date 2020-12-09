Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що його країна не буде закуповувати російську вакцину проти коронавірусу COVID-19 через її невідповідність лабораторним стандартам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Проблема російської вакцини полягає в тому, що вона не відповідає вимогам належної лабораторної практики (GLP). У нашій країні ця вакцина не зможе отримати ліцензію", - сказав Коджа.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина обговорює можливість закупівель вакцин від коронавірусу з Росією і Китаєм. Водночас Ердоган зазначав, що Туреччина також веде роботу зі створення власної вакцини від COVID-19.

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Туреччина вже замовила у китайської компанії SinoVac 50 млн доз вакцини, а також веде переговори про придбання вакцини, розробленої компанією Pfizer у співпраці з BioNTech.