Із Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 45,4 млрд грн, - Мінфін

Станом на 07 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використані 45,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

З них на охорону здоров’я використано 12 млрд грн з 23,8 млрд грн виділених коштів, або 50%. На закупівлю апаратів ШВЛ спрямовано 63 млн грн з передбачених 100 млн грн. На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я використано 1 млрд грн з виділених 4 млрд гривень. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем ‒ 1,5 млрд гривень. На підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,3 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.

Крім того, бюджетний комітет Верховної Ради на засіданні 9 грудня погодив перерозподіл 5,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 Міністерству охорони здоров’я для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення за рахунок скорочення видатків на будівництво та ремонт автодоріг державного значення.

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Також Законом України від 17.11.2020 № 1006-IX передбачено збільшення коштів Фонду за спеціальним фондом державного бюджету на 8,9 млрд гривень. Зазначені кошти пропонується спрямувати на ініціативу Президента України щодо підтримки суб’єктів господарювання.

Окрім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій Національна служба здоров’я вже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 10,6 млрд грн за послуги, що пов’язані із лікуванням COVID-19.

Станом на 3 грудня через коштів місцевих бюджетів витрачено 4,4 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.