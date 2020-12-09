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У Британії зафіксували перші два випадки алергії на вакцину проти коронавірусу

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У Британії зафіксували перші два випадки алергії на вакцину проти коронавірусу
У Великій Британії зафіксували два випадки алергічної реакції на вакцину проти коронавірусу розробки Pfizer. Регулятор закликав людей із сильною алергією не вакцинуватися.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, в перші дні вакцинації були зафіксовані два випадки алергічної реакції у співробітників Національної медичної служби Британії. Але обидва вони в порядку і відновлення проходить добре.

Зазначається, що розслідування випадків алергічної реакції буде ще тривати. У Pfizer і BioNTech також вітали дослідження ситуації. Там зазначили, що на стадії масового випробування вакцини також виключали з дослідження людей з історією сильних алергічних реакцій.

У зв'язку з цим, британська Національна медична служба закликала людей з історією сильних алергічних реакцій в анамнезі не йти на вакцинацію проти коронавірусу.

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Топ коментарі

  • Tania Shevchenko c2fcd63d
    аллергия какая-может быть анафилактический шок, а может обычная крапивница.
  • Ольга Панченко
    Сейчас инструкции на ВСЕ лекарства наводят ужас. Побочные действия опасней
    основного заболевания. Страхуются и на всякий случай перечисляют всё возможное и невозможное.
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Аллергия - насморк. Купил препарат. Побочные эффекты: сонливость, боль в глазах, шум в ушах, нервозность, бессонница, судороги, сухость во рту, рвота, депрессия, гастрит, диарея, запор, мигрень, носовое кровотечение. Сижу, думаю - может, фиг с ним, с насморком…
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