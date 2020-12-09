Новини • Коронавірус і карантин

Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан

1 63816
Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан
Продовження роботи кафе, барів і ресторанів в новорічну ніч не спровокує зростання захворюваності на коронавірус. При цьому заклади громадського харчування мають дотримуватися протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпотребслужби Києва Олег Рубан.

"На Новий рік - це свято, необхідно щоб люди відпочили й те, що це буде не той відсоток, який дасть зріз захворюваності - це однозначно", - сказав він.

Водночас, на думку Рубана, рішення уряду про закриття закладів громадського харчування з 8 січня є правильним.

"Це правильне та виважене науково обґрунтоване рішення, коли майже перший раз дослухаються до лікарів-епідеміологів щодо пікового навантаження при гострих респіраторних інфекцій і припинення соціальної активності на три тижні", - пояснив Рубан.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження карантину до кінця зими. Карантин буде офіційно продовжено після опублікування відповідної постанови.

Крім того, уряд вирішив посилити карантинні обмеження 8 січня. Посилений карантин, як планує Кабмін, буде діяти до опівночі 25 січня.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ой какой хитрый лохдаун )))
  • Computerplus
    То есть все новогодние корпоративы пройдут по плану. С полными залами. Ублюдок
  • Владислав Изюмский
    Что ж за вирус такой коварный? Ничто на него не влияет, ни авиасообщение, ни общепит, ни транспорт, ни горнолыжные курорты, ни концерты. Нахрена тогда спрашивается нужен локдаун?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини