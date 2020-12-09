Продовження роботи закладів громадського харчування на Новий рік не вплине на захворюваність на коронавірус, - Рубан
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпотребслужби Києва Олег Рубан.
"На Новий рік - це свято, необхідно щоб люди відпочили й те, що це буде не той відсоток, який дасть зріз захворюваності - це однозначно", - сказав він.
Водночас, на думку Рубана, рішення уряду про закриття закладів громадського харчування з 8 січня є правильним.
"Це правильне та виважене науково обґрунтоване рішення, коли майже перший раз дослухаються до лікарів-епідеміологів щодо пікового навантаження при гострих респіраторних інфекцій і припинення соціальної активності на три тижні", - пояснив Рубан.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження карантину до кінця зими. Карантин буде офіційно продовжено після опублікування відповідної постанови.
Крім того, уряд вирішив посилити карантинні обмеження 8 січня. Посилений карантин, як планує Кабмін, буде діяти до опівночі 25 січня.