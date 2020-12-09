Від початку доби найманці РФ 6 разів порушили режим припинення вогню, збито ворожий квадрокоптер, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 9 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню найманцями РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОС.

По українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська двічі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем. А поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета. Для коригування вогню з АГС ворог застосував БпЛА типу "квадрокоптер" з боку населеного пункту Мінеральне. Всього декілька пострілів зі стрілецької зброї знадобилося українським воїнам, аби збити БпЛА противника після перетину лінії розмежування.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає.

Також, нашими воїнами було виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Водяне. Біля Луганського, для інженерного обладнання позицій з просуванням у бік наших підрозділів, збройні формування Російської Федерації здійснили три підриви з використанням зарядів розмінування.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано майже 4 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 74 знайдені вибухонебезпечні предмети.

Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

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ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неприцільні постріли зі стрілецької зброї відмічено поблизу Авдіївки.

Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.

У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 80 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4740 транспортних засобів та 4434 особи. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 963 особи, у зворотному напрямку — 987 осіб.