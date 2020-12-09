Пєсков заявив, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають економіка, туристи та місцеві жителі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що від дефіциту води в Криму найбільше страждають місцеві жителі, туристи і економіка півострова.

Про це він сказав журналістам 9 грудня повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ситуація з питною водою в Криму є дуже серйозною проблемою, а в умовах, коли була перекрита вода, страждає і економіка ..., страждають і громадяни, і туристи. Робиться все можливе, щоб наслідки цього дефіциту води мінімізувати, але вони однак відчуваються" , - сказав Пєсков.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікували карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ запровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

До листопада 29 населених пунктів в окупованому Криму перевели або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води. Повідомлялося, що дебіт у свердловинах падає.