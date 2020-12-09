Качура "підказав" Венедіктовій, що справа "Тедіса" має ознаки корупції

Народний депутат України Олександр Качура вважає, що справа тютюнового монополіста "Тедіс-Україна" має не тільки політичну складову, а й ознаки корупції.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі Правда Качури, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (Генеральний прокурор. - Ред.) Ірина Венедіктова відзвітувала про результати боротьби з корупцією: під 300 мільйонів гривень встановлено збитків державі. Підказую. В кейсі АМКУ проти Тедіса збиток державі - 3 мільярди 400 мільйонів. Тедіс програв суд, але відмовляється платити в держбюджету. Адже явні ознаки корупції? Якщо вам так зрозуміліше, шановні антикорупціонери та прокурори, то ви одним цією справою змогли б збільшити свої показники для звітів в 10 разів", - написав Качура.

Нагадаємо, рекордний штраф в 6,5 млрд грн на п'ятьох учасників картельної змови на тютюновому ринку було накладено в жовтні 2019 року.

Четверо учасників картелю - тютюнові компанії, які виробляють 90% сигарет, що продаються в Україні, вже оплатили штраф АМКУ у справі про картельну змову на загальну суму 3,1 млрд грн.

П'ятий учасник картелю - тютюновий оптовик-монополіст компанія "Тедіс-Україна" 25 листопада 2020 програв суд у справі про штраф АМКУ і зобов'язана заплатити штраф 3,4 млрд грн за порушення вимог антимонопольного законодавства та участь в картельній змові, однак платити його не має наміру.

26 листопада "Схеми" показали, як власник компанії "Тедіс-Україна" Борис Кауфман приїжджає на зустрічі в Офіс Президента, Кабмін та Міністерство внутрішніх справ.

Раніше народний депутат Олександр Качура вже звертався до Антимонопольного комітету та виконавчої служби з вимогою забезпечити виконання рішення суду про стягнення з компанії "Тедіс-Україна" штрафу в сумі 3,4 млрд грн за рішенням суду.