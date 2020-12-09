Зеленський просить Раду не розглядати його законопроєкт про перезавантаження КС до висновків Венеціанської комісії, - ОП

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням не розглядати ініційований ним для перезавантаження Конституційного Суду законопроєкт доти, поки не будуть отримані висновки Венеціанської комісії.

Про це сказано в повідомленні на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт, який був ініційований Президентом України для перезавантаження Конституційного Суду, спрямований тільки на те, щоб відновити довіру громадян до конституційного судочинства. Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроєкт до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії щодо ситуації, яка склалася після знищення суддями Конституційного Суду України системи контролю за електронним декларуванням у нашій державі, та щодо самого цього рішення", - йдеться у повідомленні.

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В ОП додали, що чекають на висновки Венеціанської комісії вже в кінці поточного тижня. І зазначили, що у Верховній Раді є понад десять законодавчих ініціатив, які покликані вивести Україну з конституційної кризи, спровокованої суддями Конституційного суду.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.