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Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві біля Офісу Президента відбувається акція "Дезінфекція". Організатори в Міжнародний день боротьби з корупцією вимагають від президента Зеленського "продезінфікувати свій офіс": звільнити підозрюваного НАБУ в корупції заступника голови ОП Олега Татарова, главу ОП Андрія Єрмака і звернутися до Верховної Ради з поданням про звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової, "яка прикриває вже не першого корупціонера ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 01
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 02

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Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 03

Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 04
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 05
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 06

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Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 07

Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 08
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 09
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 10
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 11

Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 12
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 13
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 14
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 15
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 16
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 17
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 18


Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 19

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Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 20
Біля Офісу Зеленського відбувається акція Дезінфекція: вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову 21

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7624
  • Виктор Стеценко 216e0192
    Біля Офісу Зеленського відбувається акція "Дезінфекція": вимагають звільнити Татарова, Єрмака та Венедіктову - Цензор.НЕТ 7413
  • Вадим Гаврильчик
    Просить ермака уволить ермака )))
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