Бутусов про Міноборони: вчора я був їм терміново потрібен, а сьогодні немає жодних повідомлень
Про це Бутусов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, після вчорашньої термінової пропозиції взяти мене на роботу, після публікації моєї програми Міністерство оборони ... перестало виходити на зв'язок. Вчора я їм був терміново потрібен, а сьогодні на фейсбук-сторінці МО про мою посаду немає жодних повідомлень", - написав Бутусов.
Він зазначив, що це "дивне мовчання" показує міністерство і його главу Андрія Тарана "в дуже скандальному вигляді".
"Навіщо ж ви так екстрено запрошували людину на роботу, якщо ви насправді нікуди не поспішайте і навіть не приймаєте для бесіди? Невже для вас проблеми оборони країни - це просто дешевий піар і гра слів?" - запитує Бутусов.
Журналіст звернувся до народних депутатів з оборонного комітету ВР.
"Прошу народних депутатів:
Звернутися до президента і уряду терміново розглянути мою програму, реальну ситуацію в Міноборони, заслухати у Верховній Раді міністра А.Тарана і дати публічну оцінку його роботі.
Запросити міністра оборони А.Тарана і мене на комітет з оборони і нацбезпеки для доповіді про реальні проблеми МО і програмі вирішення проблем. Ми маємо відповісти обидва перед народними депутатами.
Підтримати моє призначення на посаду, яка дозволить вирішити ті проблеми в армії, про рішення яких я багато разів писав, і які мене попросило вирішити Міноборони, пропонуючи роботу", - написав Бутусов.
Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".