Українська асоціація футболу подала в суд через скасований матч зі Швейцарією

Українська асоціація футболу направила до Спортивного арбітражного суду Лозанни заяву на оскарження рішення УЄФА, яким нашій країні зарахували технічну поразку через позитивні тести на COVID-19 у футболістів.

Про це повідомляє пресслужба УАФ, інформує Цензор.НЕТ.

Минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину цього рішення, відповідно до якого збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією.

"Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу — ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи", — наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

З метою максимального захисту інтересів збірної України в Спортивному арбітражному суді Лозанни, для підготовки заяви про апеляцію Українська асоціація футболу, окрім юристів УАФ, залучила фахівців у галузі спортивного права кращих юридичних компаній Іспанії та Швейцарії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УЄФА пояснив причину технічної поразки України в матчі зі Швейцарією: Не була передбачена повна заміна команди після позитивних тестів на коронавірус

Нагадаємо, 17 листопада головний санлікар Люцерни відправив українську збірну на карантин і скасував поєдинок Швейцарія - Україна. Пізніше УЄФА визнала технічну поразку збірної України в скасованому матчі з командою Швейцарії

Пізніше директор збірної Швейцарії з футболу Тамі назвав "ганьбою" рішення скасувати матч з Україною через позитивні тестіи на коронавірус.

Нові тести на COVID-19, які футболістам зробили після повернення в Україну, виявилися негативними.