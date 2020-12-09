Українська асоціація футболу подала в суд через скасований матч зі Швейцарією
Про це повідомляє пресслужба УАФ, інформує Цензор.НЕТ.
Минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину цього рішення, відповідно до якого збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією.
"Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу — ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи", — наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.
З метою максимального захисту інтересів збірної України в Спортивному арбітражному суді Лозанни, для підготовки заяви про апеляцію Українська асоціація футболу, окрім юристів УАФ, залучила фахівців у галузі спортивного права кращих юридичних компаній Іспанії та Швейцарії.
Нагадаємо, 17 листопада головний санлікар Люцерни відправив українську збірну на карантин і скасував поєдинок Швейцарія - Україна. Пізніше УЄФА визнала технічну поразку збірної України в скасованому матчі з командою Швейцарії
Пізніше директор збірної Швейцарії з футболу Тамі назвав "ганьбою" рішення скасувати матч з Україною через позитивні тестіи на коронавірус.
Нові тести на COVID-19, які футболістам зробили після повернення в Україну, виявилися негативними.