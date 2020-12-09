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Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп"

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Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп"
Кадрова служба Міністерства оборони запрошує головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на співбесіду у четвер, 10 грудня.

Про сказано в повідомленні на офіційній сторінці Міноборони в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кадрова служба Міністерства оборони завтра, 10 грудня 2020 року, запрошує Юрія Бутусова для співбесіди та ознайомлення з переліком наявних вакансій, що можуть бути запропоновані йому для працевлаштування", - сказано в повідомленні.

У Міноборони заявили, що слова Бутусова про те, що після публічної пропозиції посади з ним ніхто не зв'язався, не відповідають дійсності. "Адже вчора було визначено уповноважену особу і залишено телефон для контакту у будь-який зручний для здобувача час", - стверджують в МО.

Також в Міноборони повідомили, що ознайомилися з програмою, яку Бутусов хотів би реалізувати в роботі в міністерстві.

"Він демонструє нерозуміння меж та змісту функціональних обов’язків посад, на які претендує. У порядку загального інформування про потенційне коло посадових обов’язків співробітника Міністерства оборони йому буде проведено стислий лікнеп та детально ознайомлено з розмежуванням обов’язків між Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.

Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому лікнеп 01
Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому лікнеп 02

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    спектакль продолжается...
  • Roman Kovalyov
    Они его бюрократическим говном обмажут и дураком выставят, в этом им равных нет, они только этим и занимаются.
  • Vlad Hof
    Судя по всему перечень вакансий предполагает наличие чувства юмора у претендента
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