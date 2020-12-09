Незважаючи на посилення карантину в січні, КПВВ на Донбасі працюватимуть у штатному режимі, - Мінреінтеграції

Незважаючи на посилені карантинні заходи в січні 2021 року, всі контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі продовжать працювати в штатному режимі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Сьогодні, на засіданні Кабінет Міністрів вніс зміни до своєї постанови N641.

Відтак, з 8 по 24 січня включно 2021 року в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження задля того, аби не допустити розгортання нової хвилі захворюваності на COVID-19.

При цьому, за ініціативи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України було збережено штатну роботу усіх КПВВ. Члени уряду підтримали цю пропозицію.

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"Ми засуджуємо блокування роботи КПВВ з боку РФ як на адмінмежі з Кримом, так і на Донеччині та Луганщині. Ми розуміємо, що люди і так перебувають у заручниках окупаційних режимів. При цьому, аби потрапити на підконтрольну територію люди проходять усі кола пекла, адже окупаційні режими майже не пропускають людей, а якщо і пропускають, то вимагають стоси якихось папірців. Ситуація дуже складна, але ми зі свого боку зобов‘язані просто зробити усе, що від нас залежить, аби максимально забезпечити дотримання прав людей на отримання гідної медичної та соціальної допомоги на підконтрольній території, права бути з родиною та інші. І я щиро вдячний членам уряду за підтримку", - наголосив віцепрем‘єр-міністр України-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.